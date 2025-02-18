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После переговоров с американцами российские беспилотники атакуют Украину

обновлено 02:09
02:09 1127

В результате атаки «шахедов» в Одессе пострадала больница. В городе фиксируются пожары, сообщают украинские паблики.

Украинская энергокомпания ДТЭК сообщает об отключениях в Одесской области после российских атак. В Одессе в нескольких районах отключено электричество.

* * * 01:05

Спустя несколько часов после завершения переговоров США и России вечером 18 февраля в Киеве были слышны звуки взрывов, в городе работает ПВО по российским беспилотникам.

Украинские СМИ пишут, что Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках в направлении Киева. Впоследствии в городе раздались звуки взрывов.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве работают силы ПВО, призвал жителей оставаться в укрытиях.

Также сообщается о взрывах в Одессе, на юге Украины. В нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, действует воздушная тревога. Есть предварительные данные о проблемах с электроэнергией после атаки.

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