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Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями

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Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что после встречи он «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Трамп, комментируя встречу делегаций России и США, поддержал идею проведения выборов в Украине, которые были отсрочены из-за военного положения в стране. Он утверждает, что у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского низкий уровень поддержки у населения - 4%. По словам Трампа, Украине нужны выборы, если она хочет место за столом переговоров.

Рассуждая про позицию Украины, Трамп выразил разочарование: «У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров». По его словам, войну в Украине можно было решить без территориальных потерь еще несколько лет назад «даже посредственным переговорщиком».

По словам Трампа, Зеленский - совершенно «некомпетентный президент, делает нелепые заявления»: «Мне нравится Зеленский лично. Он хороший, но лично меня это не волнует. У вас есть руководство в Украине, которое позволило войне продолжаться». По словам президента США, Зеленский не знает, где половина денег, которые выделили Украине США: «Украине придется заплатить или выяснить, куда делись деньги».

Президент США утверждает, что Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать: «Путин не хотел уничтожить Киев, потому что если бы хотел — давно бы уже уничтожил».

Лидер США заявил, что Россия «очень хорошо показала себя» и якобы стремится остановить войну: «Она хочет остановить дикость, что там происходит. Ее солдаты гибнут там тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это в основном российские и украинские солдаты, хотя и корейские тоже».

Трамп также заявил, что не против отправки в Украину европейских военных, но американских солдат, по его словам, на украинской земле не будет. «Если они хотят, я это поддерживаю. Знаю, что Франция об этом упоминала, Великобритания и другие страны. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, и Европа увидит, что это нужно – пусть будет. Мы не будем там размещать военных, но их военные пусть будут, я не против. Главное, чтобы был мир или перемирие. Перемирие – это тоже вариант. И я знаю, что Франция хочет сделать очень хороший жест».

Президент США заявил, что может встретиться с Владимиром Путиным до конца февраля.

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