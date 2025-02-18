Лига чемпионов: «Бавария» и еще три команды вышли в 1/8 финала
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Сегодня состоялись четыре ответных матча 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов.
Их результаты:
«Милан» — «Фейеноорд» — 1:1 (общий счет - 1:2)
«Аталанта» — «Брюгге» — 1:3 (2:5)
«Бавария» — «Селтик» — 1:1 (3:2)
«Бенфика» — «Монако» — 3:3 (4:3).
Таким образом, «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В среду станут известны еще четыре участника этой стадии.
В 1/8 финала напрямую вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
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