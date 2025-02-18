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Лига чемпионов: «Бавария» и еще три команды вышли в 1/8 финала

Отдел спорта
02:27 125

Сегодня состоялись четыре ответных матча 1/16 финала футбольной Лиги чемпионов.

Их результаты:

«Милан» — «Фейеноорд» — 1:1 (общий счет - 1:2)

«Аталанта» — «Брюгге» — 1:3 (2:5)

«Бавария» — «Селтик» — 1:1 (3:2)

«Бенфика» — «Монако» — 3:3 (4:3).

Таким образом, «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария» и «Бенфика» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду станут известны еще четыре участника этой стадии. 

В 1/8 финала напрямую вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

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