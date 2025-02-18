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Атакован российский нефтезавод: сильный пожар

09:03 907

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграме.

Российские телеграм-каналы сообщали со ссылкой на местных жителей о взрывах в районе НПЗ и пожаре.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод существует с 1942 года, в настоящее время это предприятие входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод перерабатывает западно-сибирскую нефть, нефть оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность объекта — 8,5 млн. т нефти в год.

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