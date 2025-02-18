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Ильхам Алиев в Ханкенди

обновлено 12:20
12:20 3095

Как уже сообщалось, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реконструкции.

Управляющий делами президента Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о проделанной работе.

В пятиэтажном отеле, общая площадь которого составляет 5 325 квадратных метров, есть 45 номеров, он сможет принимать 91 гостя. В нем созданы современные объекты общественного питания: здесь будут функционировать Lobby lounge, кафе, открытый и закрытый рестораны. В отеле работой обеспечены 50 человек.

Кроме того, Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Ханкендинской швейной фабрики, являющейся азербайджано-узбекским совместным предприятием, а также с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Баллыджа Ходжалинского района, затем встретился с группой жителей, переселившихся в село.

* * * 10:47

19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки парка Победы в городе Ханкенди.

* * * 10:10

19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля Bulud в городе Ханкенди после капитального ремонта и реконструкции, информирует официальный сайт главы государства.

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