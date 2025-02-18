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Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL

10:16 2036

Окончательный отчет по расследованию крушения под Актау самолета AZAL будет представлен до конца 2025 года.

Как сообщают казахстанские СМИ, об этом заявил на брифинге в Астане вице-министр транспорта по развитию авиационной отрасли Талгат Ластаев.

«Согласно требованиям и стандартам и рекомендуемой практики ICAO (Международная организация гражданской авиации), один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчет по расследованию должен быть завершен», - сказал Ластаев.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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