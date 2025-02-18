ХАМАС сегодня добрый

Палестинская группировка опубликовала заявление, в котором изложила свои позиции во время переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, отмечает телеканал. «Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого пленные будут обменены за один раз при достижении соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газа», - говорится в заявлении ХАМАС.

Радикалы озвучили новую инициативу после того, как президент США Дональд Трамп выступил против поэтапного еженедельного освобождения израильских пленных, удерживаемых в Газе. С призывом к ХАМАС освободить всех заложников сразу обращались и члены их семей.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января. В соответствии с договоренностями реализация первого этапа соглашения продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. В Израиль уже вернулись 19 заложников.