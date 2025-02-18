Европа отворачивается от украинцев

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в интервью изданию Novinky заявил, что Прага совместно с польским председательством в Европейском союзе работает над решением о статусе украинцев, которые сейчас пользуются временной защитой, после «завершения» войны.

Как отметил глава чешского МВД, Прага готовится к сценариям, если в Украине будет объявлено перемирие или любое прекращение войны. Чехия в таком случае автоматически прекратит предоставлять временный статус украинцам, но они все равно смогут оставаться в стране в течение определенного периода времени – например, год или полтора года. Но для этого они должны перерегистрироваться в Чехии по другому статусу, как и другие иностранцы. «Мы готовим документы для этого вместе с Польшей, которая председательствует в Совете Европейского союза. Мы хотим, чтобы оно было завершено в ближайшие месяцы», – анонсировал Ракушан.

По его словам, Прага и Варшава стремятся подготовить «грубую версию предложения» в течение польского председательства, то есть до конца июня, поскольку решение должно приниматься на уровне ЕС.