USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Новость дня
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

Нидерланды не собираются мириться с Россией

10:39 1210

Нидерланды поддерживают введение санкций Европейским союзом в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп заявил газете «Известия».

Глава МИД отметил, что необходимо усилить санкции в отношении России и поддерживать максимальное давление на Москву. Для этого странам Евросоюза следует прийти к согласию по 16-му санкционному пакету, имея все возможные варианты антироссийских ограничений. Одновременно с этим, добавил министр, нужно укреплять военную мощь Украины.

Велдкамп выразил уверенность, что санкции против российского энергетического сектора смогут значительно ослабить экономику РФ.

Европа не собирается идти на поклон России
Европа не собирается идти на поклон России
12:19 223
Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали
Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали
12:11 548
Россия готовится к свержению Зеленского
Россия готовится к свержению Зеленского
11:48 1235
Путин может очаровать Трампа, но не Зеленского
Путин может очаровать Трампа, но не Зеленского горячая тема
10:50 1917
Как коррупция сожгла одно Госагентство
Как коррупция сожгла одно Госагентство наше расследование
18 февраля 2025, 14:56 10755
Британия отправит истребители в Украину
Британия отправит истребители в Украину
10:53 1787
Глава военной разведки Украины о генеральном замысле Трампа
Глава военной разведки Украины о генеральном замысле Трампа эксклюзив, печатная версия
02:45 9719
Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL
Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL
10:16 2039
Зеленский под зонтиком Эрдогана
Зеленский под зонтиком Эрдогана наша корреспонденция
18 февраля 2025, 23:04 8080
Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями
Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями новость дополнена
01:37 10756
После переговоров с американцами: массированный удар по Украине
После переговоров с американцами: массированный удар по Украине обновлено 08:54
08:54 5866

ЭТО ВАЖНО

Европа не собирается идти на поклон России
Европа не собирается идти на поклон России
12:19 223
Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали
Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали
12:11 548
Россия готовится к свержению Зеленского
Россия готовится к свержению Зеленского
11:48 1235
Путин может очаровать Трампа, но не Зеленского
Путин может очаровать Трампа, но не Зеленского горячая тема
10:50 1917
Как коррупция сожгла одно Госагентство
Как коррупция сожгла одно Госагентство наше расследование
18 февраля 2025, 14:56 10755
Британия отправит истребители в Украину
Британия отправит истребители в Украину
10:53 1787
Глава военной разведки Украины о генеральном замысле Трампа
Глава военной разведки Украины о генеральном замысле Трампа эксклюзив, печатная версия
02:45 9719
Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL
Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL
10:16 2039
Зеленский под зонтиком Эрдогана
Зеленский под зонтиком Эрдогана наша корреспонденция
18 февраля 2025, 23:04 8080
Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями
Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями новость дополнена
01:37 10756
После переговоров с американцами: массированный удар по Украине
После переговоров с американцами: массированный удар по Украине обновлено 08:54
08:54 5866
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться