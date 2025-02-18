Нидерланды не собираются мириться с Россией
Нидерланды поддерживают введение санкций Европейским союзом в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп заявил газете «Известия».
Глава МИД отметил, что необходимо усилить санкции в отношении России и поддерживать максимальное давление на Москву. Для этого странам Евросоюза следует прийти к согласию по 16-му санкционному пакету, имея все возможные варианты антироссийских ограничений. Одновременно с этим, добавил министр, нужно укреплять военную мощь Украины.
Велдкамп выразил уверенность, что санкции против российского энергетического сектора смогут значительно ослабить экономику РФ.