Британия отправит истребители в Украину

По информации издания, британские чиновники обсудили, каким образом можно выполнить гарантии безопасности, но так, чтобы не привлекать большое количество войск на земле.

Высокопоставленный правительственный источник издания высказал мнение, что миссия «воздушной полиции» имеет смысл, хотя она и требует значительного количества самолетов и систем ПВО для их защиты.

Как отметило издание, десятки истребителей могли бы быть начеку на случай любых российских атак, а меньшие миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле.

«Миссия по патрулированию воздушного пространства под эгидой Великобритании может быть создана по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии», - написало издание.

Источник в Королевских ВВС заявил, что это более вероятно. Самолеты могут базироваться в Польше. Обсуждения находятся на ранней стадии, но источник сказал: «Мы готовы сделать все, что нам скажут». Миссия по «воздушному патрулированию» будет включать самолеты, «вооруженные до зубов» и готовые к взлету. Бесполетная зона потребует от самолетов круглосуточного патрулирования неба.