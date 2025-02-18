Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть

Как выяснила редакция haqqin.az, начиная с весны 2024 года танкеры, принадлежащие компании Marine Guardian Shipmanagement LLC, неоднократно перевозили черное золото из портов России в азиатские страны, включая Таиланд. Компания Marine Guardian Shipmanagement LLC зарегистрирована в Сумгаите по адресу: Apartment 17, House 1, M/D 9 (9-й микрорайон, дом 1, квартира 17). По данным на середину 2024 года, в распоряжении этой компании находились два танкера типа Aframax, предназначенные для перевозки сырой нефти.

Один из них был приобретен у греческой Tsakos Energy Navigation (TEN) - судоходной компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже и владеющей десятками современных нефтеналивных судов. При этом TEN регулярно обновляет свой флот, продает танкеры, возраст которых приближается к 20 годам, и заменяет их новыми судами. Как сообщает портал TradeWinds, в апреле 2024 года TEN продала танкер типа Aframax Izumo Princess неназванной компании, зарегистрированной в Азербайджане. Построенное в 2007 году судно грузоподъемностью 107.400 тонн принесло продавцу 37 миллионов долларов. Название покупателя компания TEN не раскрыла, но, согласно базе данных IHS Global, судно сменило название на Thorin и вошло в состав флота компании Marine Guardian Shipmanagement LLC, зарегистрированной в Азербайджане. Это - один из двух танкеров компании. Согласно международным ресурсам, отслеживающим передвижение судов, танкер Thorin, идущий под флагом Панамы (IMO 9330472, MMSI 352004687), несколько недель назад вышел из порта Новороссийск, зашел в конце января в египетский порт Порт-Саид, после чего взял курс к побережью Китая. Конечной точкой маршрута указан китайский порт Циндао, куда, согласно предварительным данным, танкер должен прибыть 1 марта.

Ранее это судно ходило под флагом Островов Кука (танкеры так называемого «теневого флота», перевозящие российскую нефть, часто меняют флаги, чтобы скрыть следы перевозок – ред.). Как известно, за несколько дней до окончания полномочий бывший президент США Джо Байден ввел очередные жесткие санкции против России. В частности, ограничения коснулись многочисленных трейдерских компаний, занимающихся продажей и транспортировкой российской нефти, а также десятков судов из «теневого» танкерного флота. Помимо этого, были ужесточены санкции против банковской системы Российской Федерации, что значительно усложнило для покупателей проведение платежей. После введенных Байденом санкций десятки танкеров из «теневого» флота, перевозящего российскую нефть, неделями не могли зайти в порты Индии и Китая, оставаясь в открытом море в ожидании разрешения. По имеющимся данным, некоторые суда до сих пор не могут разгрузиться и стоят на рейде. В то же время судно Thorin в санкционный список США не включено.

В отчете Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics, KSE), опубликованном в июне 2024 года, отмечается, что, несмотря на санкции, введенные Евросоюзом и странами G7, каждый месяц к транспортировке российской нефти подключаются новые танкеры. В мае 2024 года в этот список добавилось 14 судов, включая танкер Thorin. Haqqin.az также выяснил название другого танкера, принадлежащего компании Marine Guardian Shipmanagement LLC. Судно Lebre, которое в настоящее время ходит под флагом Барбадоса (IMO 9255672, MMSI 314001008), было приобретено у греческой судоходной компании Thenemaris в 2024 году. Ранее оно ходило под флагом Островов Кука. Сумма сделки не раскрывается, но, по данным Thenemaris, продажа танкера Lebre вместе с еще одним судном принесла компании 60 миллионов долларов.