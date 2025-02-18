USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»
Новость дня
Джемилев отверг предложение Путина: «С террористами дел не имею!»

Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть

наше расследование
Аскер Манафов, собкор
11:06 1864

Как выяснила редакция haqqin.az, начиная с весны 2024 года танкеры, принадлежащие компании Marine Guardian Shipmanagement LLC, неоднократно перевозили черное золото из портов России в азиатские страны, включая Таиланд.

Компания Marine Guardian Shipmanagement LLC зарегистрирована в Сумгаите по адресу: Apartment 17, House 1, M/D 9 (9-й микрорайон, дом 1, квартира 17).

По данным на середину 2024 года, в распоряжении этой компании находились два танкера типа Aframax, предназначенные для перевозки сырой нефти.

Сумгаитская компания перевозит российскую нефть на танкерах типа Aframax

Один из них был приобретен у греческой Tsakos Energy Navigation (TEN) - судоходной компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже и владеющей десятками современных нефтеналивных судов. При этом TEN регулярно обновляет свой флот, продает танкеры, возраст которых приближается к 20 годам, и заменяет их новыми судами.

Как сообщает портал TradeWinds, в апреле 2024 года TEN продала танкер типа Aframax Izumo Princess неназванной компании, зарегистрированной в Азербайджане. Построенное в 2007 году судно грузоподъемностью 107.400 тонн принесло продавцу 37 миллионов долларов.

Название покупателя компания TEN не раскрыла, но, согласно базе данных IHS Global, судно сменило название на Thorin и вошло в состав флота компании Marine Guardian Shipmanagement LLC, зарегистрированной в Азербайджане. Это - один из двух танкеров компании.

Согласно международным ресурсам, отслеживающим передвижение судов, танкер Thorin, идущий под флагом Панамы (IMO 9330472, MMSI 352004687), несколько недель назад вышел из порта Новороссийск, зашел в конце января в египетский порт Порт-Саид, после чего взял курс к побережью Китая. Конечной точкой маршрута указан китайский порт Циндао, куда, согласно предварительным данным, танкер должен прибыть 1 марта.

Танкер Lebre

Ранее это судно ходило под флагом Островов Кука (танкеры так называемого «теневого флота», перевозящие российскую нефть, часто меняют флаги, чтобы скрыть следы перевозок – ред.).

Как известно, за несколько дней до окончания полномочий бывший президент США Джо Байден ввел очередные жесткие санкции против России. В частности, ограничения коснулись многочисленных трейдерских компаний, занимающихся продажей и транспортировкой российской нефти, а также десятков судов из «теневого» танкерного флота.

Помимо этого, были ужесточены санкции против банковской системы Российской Федерации, что значительно усложнило для покупателей проведение платежей.

После введенных Байденом санкций десятки танкеров из «теневого» флота, перевозящего российскую нефть, неделями не могли зайти в порты Индии и Китая, оставаясь в открытом море в ожидании разрешения. По имеющимся данным, некоторые суда до сих пор не могут разгрузиться и стоят на рейде. В то же время судно Thorin в санкционный список США не включено.

За несколько дней до окончания полномочий бывший президент США Джо Байден ввел очередные жесткие санкции против России. В частности, ограничения коснулись многочисленных трейдерских компаний, занимающихся продажей и транспортировкой российской нефти, а также десятков судов из «теневого» танкерного флота

В отчете Киевской школы экономики (Kyiv School of Economics, KSE), опубликованном в июне 2024 года, отмечается, что, несмотря на санкции, введенные Евросоюзом и странами G7, каждый месяц к транспортировке российской нефти подключаются новые танкеры. В мае 2024 года в этот список добавилось 14 судов, включая танкер Thorin.

Haqqin.az также выяснил название другого танкера, принадлежащего компании Marine Guardian Shipmanagement LLC. Судно Lebre, которое в настоящее время ходит под флагом Барбадоса (IMO 9255672, MMSI 314001008), было приобретено у греческой судоходной компании Thenemaris в 2024 году. Ранее оно ходило под флагом Островов Кука. Сумма сделки не раскрывается, но, по данным Thenemaris, продажа танкера Lebre вместе с еще одним судном принесла компании 60 миллионов долларов.

Танкер Thorin

Согласно международным сервисам по отслеживанию судов, построенный в 2004 году танкер Lebre в настоящее время находится в Красном море и движется в направлении Суэцкого канала. Некоторое время назад судно доставило российскую нефть в индийский порт Сика, который покинуло 9 февраля.

Совместное расследование Института стратегических исследований Черного моря и портала BlackSeaNews показало, что с середины 2024 года Lebre участвует в транспортировке российской нефти, загружая ее в портах Балтики и Новороссийска.

Компания Marine Guardian Shipmanagement LLC фигурирует также в базе данных Государственной налоговой службы Азербайджанской Республики, однако нам не удалось найти никакой информации о ее владельце или о юридически ответственном лице.

Европа не собирается идти на поклон России
Европа не собирается идти на поклон России
12:19 231
Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали
Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали
12:11 560
Россия готовится к свержению Зеленского
Россия готовится к свержению Зеленского
11:48 1246
Путин может очаровать Трампа, но не Зеленского
Путин может очаровать Трампа, но не Зеленского горячая тема
10:50 1923
Как коррупция сожгла одно Госагентство
Как коррупция сожгла одно Госагентство наше расследование
18 февраля 2025, 14:56 10760
Британия отправит истребители в Украину
Британия отправит истребители в Украину
10:53 1793
Глава военной разведки Украины о генеральном замысле Трампа
Глава военной разведки Украины о генеральном замысле Трампа эксклюзив, печатная версия
02:45 9721
Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL
Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL
10:16 2042
Зеленский под зонтиком Эрдогана
Зеленский под зонтиком Эрдогана наша корреспонденция
18 февраля 2025, 23:04 8081
Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями
Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями новость дополнена
01:37 10760
После переговоров с американцами: массированный удар по Украине
После переговоров с американцами: массированный удар по Украине обновлено 08:54
08:54 5867

ЭТО ВАЖНО

Европа не собирается идти на поклон России
Европа не собирается идти на поклон России
12:19 231
Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали
Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали
12:11 560
Россия готовится к свержению Зеленского
Россия готовится к свержению Зеленского
11:48 1246
Путин может очаровать Трампа, но не Зеленского
Путин может очаровать Трампа, но не Зеленского горячая тема
10:50 1923
Как коррупция сожгла одно Госагентство
Как коррупция сожгла одно Госагентство наше расследование
18 февраля 2025, 14:56 10760
Британия отправит истребители в Украину
Британия отправит истребители в Украину
10:53 1793
Глава военной разведки Украины о генеральном замысле Трампа
Глава военной разведки Украины о генеральном замысле Трампа эксклюзив, печатная версия
02:45 9721
Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL
Обещают опубликовать отчет по самолету AZAL
10:16 2042
Зеленский под зонтиком Эрдогана
Зеленский под зонтиком Эрдогана наша корреспонденция
18 февраля 2025, 23:04 8081
Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями
Трамп обрушился на Зеленского путинскими заявлениями новость дополнена
01:37 10760
После переговоров с американцами: массированный удар по Украине
После переговоров с американцами: массированный удар по Украине обновлено 08:54
08:54 5867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться