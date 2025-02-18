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Трамп о европейских миротворцах в Украине

11:10 1070

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев в Украину.

На вопрос о том, готов ли он поддержать отправку европейского миротворческого контингента на Украину, Трамп заявил, что «если они этого хотят, это отлично». «Я полностью поддерживаю это, если они этого хотят», - заявил он при подписании новых указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

По его словам, это возможно в случае заключения мирных договоренностей. «Речь идет о прекращении огня или о мире как таковом. Мы хотим добиться и того и другого. Для начала было бы прекращение огня, и, если они хотят сделать - я знаю, что Франция готова пойти на это, - это было бы замечательным жестом», - резюмировал Трамп.

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