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Европа недовольна переговорами США и России

11:30 857

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство тем, что Россия «выглядит победительницей» после переговоров с США в Саудовской Аравии.

По её словам, кадры с переговоров создают впечатление, что россияне «предстают в роли победителей».

«Их позиция следующая: теперь все идут к нам и предлагают то, что мы хотим», — заявила Каллас в интервью порталу Euractiv.

Напомним, что в Саудовской Аравии впервые с начала войны в Украине прошли официальные переговоры высокопоставленных лиц из России и США. Одним из главных результатов встречи, судя по официальным заявлениям сторон, стала договоренность возобновить полноценную работу дипломатических миссий.

От России во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Американскую сторону представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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