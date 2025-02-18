ФСБ совместно с СВР планируют организовать в Киеве массовые протесты с целью свержения президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеграм-канал Gulagu.net со ссылкой на источник.

По данным издания, основные тезисы протестов будут во многом повторять заявления президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что Украина не должна жаловаться на отсутствие приглашения на переговоры, поскольку, по его словам, «Зеленский мог заключить сделку с Россией ещё три года назад». Он также утверждал, что рейтинг Зеленского якобы опустился до 4%.

Кроме того, Трамп заявил, что Зеленский не смог объяснить, где находится половина выделенных США средств. «Американцы выделили Украине 350 миллиардов долларов, но где эти деньги? Куда они идут? Я не видел никакой бухгалтерии. Я просто хочу мира», — сказал он.