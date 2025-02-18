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Супруги Зеленского и Эрдогана навестили украинских сирот

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11:55 552

Первые леди Турции и Украины Эмине Эрдоган и Елена Зеленская навестили украинских сирот, эвакуированных в Турцию в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Бежавшие от войны воспитанники детского дома «Эрьяман» исполнили песни и прочитали стихи для первых леди, пишут турецкие СМИ.

Зеленский прибыл в Турцию 17 февраля. Вчера он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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