Супруги Зеленского и Эрдогана навестили украинских сирот
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Первые леди Турции и Украины Эмине Эрдоган и Елена Зеленская навестили украинских сирот, эвакуированных в Турцию в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Бежавшие от войны воспитанники детского дома «Эрьяман» исполнили песни и прочитали стихи для первых леди, пишут турецкие СМИ.
February 19, 2025
Зеленский прибыл в Турцию 17 февраля. Вчера он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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