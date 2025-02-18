Cпецпредставитель Трампа в Киеве
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Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киев, кадры публикуют украинские телеграм-каналы.
Вчера сообщалось, что США назначили спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога своим представителем на переговорах с Киевом и Европой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что приезд Келлога запланирован на четверг, 20 февраля. Келлог говорил, что планирование поездки находится в стадии завершения.
February 19, 2025
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