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Экс-президента обвиняют в попытке госпереворота

12:05 444

Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула в отношении бывшего президента Жаира Болсонару обвинения по делу о попытке государственного переворота, которая предполагала в том числе покушение на жизнь бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил портал G1.

Болсонару предъявлены обвинения в создании преступной группировки, попытке насильственным путем упразднить правовой демократический порядок и государственном перевороте. По версии генпрокуратуры, экс-глава государства знал о планах покушения на Лулу да Силву. «План был доведен до сведения президента республики [на тот момент Болсонару], который его одобрил», - приводит издание выдержку из постановления генпрокуратуры.

В общей сложности обвинения по делу предъявлены 34 лицам. Теперь решение генпрокуратуры должен рассмотреть Верховный суд.

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