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Американский сенатор призвал казнить Путина. В России отреагировали

12:11 583

Американский сенатор Роджер Уикер в интервью CNN предложил казнить президента России Владимира Путина, сообщает Daily Mail.

Уикер, недавно возглавивший комитет Сената США по вооружённым силам, заявил, что Путин должен быть осуждён на пожизненное заключение или казнён. Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, можно ли доверять России в переговорах по завершению конфликта на Украине.

Заявление сенатора вызвало резкую реакцию в России. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв потребовал привлечь Уикера к ответственности по российскому законодательству за публичные призывы к насилию. Он отметил, что подобные высказывания подпадают под статью 119 УК РФ «Угроза убийством».

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