Европа не собирается идти на поклон России
Послы стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против России, сообщает Agence France Presse.
Согласование пакета анонсировалось несколько дней назад. «Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине. Утверждение», — говорилось в соответствующем документе.
Помимо ограничительных мер для российской стороны будут рассмотрены ограничения для частных лиц, а также в отношении Республики Беларусь.
До этого официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз планирует продолжить свою санкционную политику в отношении РФ, даже если это будет противоречить планам по ситуации в Украине.