Европа не собирается идти на поклон России

Согласование пакета анонсировалось несколько дней назад. «Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине. Утверждение», — говорилось в соответствующем документе.

Помимо ограничительных мер для российской стороны будут рассмотрены ограничения для частных лиц, а также в отношении Республики Беларусь.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз планирует продолжить свою санкционную политику в отношении РФ, даже если это будет противоречить планам по ситуации в Украине.