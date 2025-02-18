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Европа не собирается идти на поклон России

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Послы стран Евросоюза согласовали 16-й пакет санкций против России, сообщает Agence France Presse.

Согласование пакета анонсировалось несколько дней назад. «Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине. Утверждение», — говорилось в соответствующем документе.

Помимо ограничительных мер для российской стороны будут рассмотрены ограничения для частных лиц, а также в отношении Республики Беларусь.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз планирует продолжить свою санкционную политику в отношении РФ, даже если это будет противоречить планам по ситуации в Украине.

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