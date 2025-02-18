Экс-глава Кюрдамира уже на свободе

Бывший глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхун Джафаров, осужденный по обвинению в коррупции, вышел на свободу после отбывания срока наказания.

Согласно приговору, в течение следующих 2 лет и 6 месяцев Джафарову запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Отметим, что месяц назад также был освобождён его первый заместитель Таджеддин Новрузов, арестованный вместе с Джафаровым.

Напомним, что в августе 2020 года Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре провело операцию в Кюрдамире, в результате которой глава района и ряд должностных лиц были привлечены к уголовной ответственности.