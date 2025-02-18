Шабранскую молодежь зарядили патриотизмом

Начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи в годы 44-дневной войны, важности поддержания физического и психологического состояния призывников, мерах по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Организованная Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПА) при поддержке Исполнительной власти Шабранского района встреча прошла в местном Доме культуры.

Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов дал советы и рекомендации юношам, готовящимся к поступлению в высшие учебные заведения. Предоставил подробную информацию об образовании за рубежом, отсрочке, которая предоставляется в связи с получением образования.

Подполковник Фуад Гусейнов, начальник Шабранского районного отдела Госслужбы, предоставил информацию о первичном воинском учете, правах и обязанностях призывников, а также ответил на вопросы участников.

На мероприятии выступили участники Отечественной войны и семьи шехидов.