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Шабранскую молодежь зарядили патриотизмом

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12:41 941

В Шабране состоялось мероприятие на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь – здоровая молодежь, здоровое будущее».

Организованная Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПА) при поддержке Исполнительной власти Шабранского района встреча прошла в местном Доме культуры.

Начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи в годы 44-дневной войны, важности поддержания физического и психологического состояния призывников, мерах по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов дал советы и рекомендации юношам, готовящимся к поступлению в высшие учебные заведения. Предоставил подробную информацию об образовании за рубежом, отсрочке, которая предоставляется в связи с получением образования.

Подполковник Фуад Гусейнов, начальник Шабранского районного отдела Госслужбы, предоставил информацию о первичном воинском учете, правах и обязанностях призывников, а также ответил на вопросы участников.

На мероприятии выступили участники Отечественной войны и семьи шехидов.

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