Алиев вместе с Эрдоганом в Сомали

Одним из самых неожиданных событий в азербайджанской внешнеполитической повестке, являющимся весьма необычным даже с точки зрения профессиональных наблюдателей, стал официальный визит в Азербайджанскую Республику президента Сомали Хасана Шейха Мохамуда. Впрочем, если отталкиваться от африканской стратегии официального Баку, предусматривающей развитие партнёрских отношений с такими странами средиземноморской Африки, как Египет, Тунис, Алжир, то приходишь к очевидному выводу, что Сомалийская Федеративная Республика сознательно выбрана Азербайджаном как своеобразный стартовый стол для последующего расширения азербайджанского влияния на страны Центральной и Восточной Африки. Именно поэтому в данном контексте можно сделать несколько предварительных выводов.

В Сомали с турецкими партнерами Во-первых, мы уже можем говорить о новом этапе участия Баку в борьбе за ресурсы африканского континента. Но только не с позиции "колониального хищника", а в рамках позитивного взаимодействия равных с использованием принципов политической платформы "Движения неприсоединения". Сомали предлагает Азербайджану инвестировать в широком диапазоне от добычи нефти до портовой инфраструктуры и сельского хозяйства. Во-вторых, следует учитывать, что развитие отношений с Сомали является одним из проектов азербайджано-турецкого тандема. Баку и Анкара начинают практическое взаимодействие по своим африканским проектам, что, очевидно, будет усиливать фактор тюркского влияния в Африке и поможет создать альтернативу американскому, французскому, китайскому и отчасти российскому присутствию на Черном континенте. В частности, один из первых подобных проектов, по всей вероятности, будет осуществляться добывающей компанией AzerGold, планирующей в партнёрстве с турецкими компаниями побороться за реализацию горнодобывающих проектов в таких странах, как Кения, Республика Конго, Нигер, Мали, Буркина-Фасо и Гвинея-Бисау.

Все еще страшно, но уже не очень Перемещение даже в сомалийской столице Могадишо по-прежнему сопряжено с определенным риском. Как и раньше, здесь периодически похищают иностранцев, в том числе журналистов и представителей гуманитарных миссий. При этом накал борьбы между переходным правительством Сомали и террористическими организациями, аффилированными с "Аль-Каидой" ("Аш-Шабаб аль-Муджахедин") и ИГИЛ ("Исламское государство в Сомали"), стал постепенно снижаться в сторону укрепления официального правительства. В феврале Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) возобновило удары по северным регионам Пунтленда, выходящего на Аденский залив и мыс "Африканский рог". Скорее всего, администрация Дональда Трампа будет держать этот регион в фокусе постоянного внимания, контролируя йеменских хуситов на другом берегу Аденского залива, где по-прежнему сохраняется угроза морского пиратства. Сегодня столица Могадишо находится далеко не в лучшем виде, хотя город понемногу отстраивается, здесь начинают открывать заново отстроенные отели, торговые центры, рестораны… Есть и примеры туризма, который, впрочем, организуется только в частном порядке и до сих пор считается "экстремальным".

При этом следует отметить, что ситуация в сфере безопасности заметно улучшилась, а новостей о столкновениях групп боевиков или захватах заложников, терактах и прочих драматических событиях становится заметно меньше. Таким образом, появление Азербайджана в Сомали обозначилось в наиболее удачный для экономического развития страны момент старта. Как свидетельствует исторический опыт, первопроходцы, как правило, выигрывают и закрепляются надолго. Нефть всему голова В феврале 2024 года правительство Сомали анонсировало начало добычи на месторождениях в штате Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд. Впервые в своей истории Сомали, обладающий крупными нефтегазовыми запасами (около 30 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента - ред.), планирует начать добычу собственной нефти. Помогать стране в разработке нефтегазовых запасов будет американская компания Coastline Exploration, с которой в 2022 году было заключено соответствующее соглашение на условиях СРП. Учитывая, что множество "нефтяных полей" пока свободны от каких-либо концессий, азербайджанский SOCAR может получить весьма благоприятные условия для начала инвестиций в разведку и добычу со значительным дисконтом из-за рисков безопасности. Что же касается перспектив, то со временем Сомали, возможно, уготовано интересное нефтегазовое будущее, к которому может быть причастен и азербайджанский концерн.

Не случайно второй день визита президента Хасана Шейха Мохамуда в Баку был практически полностью отведен экскурсии по Сангачальскому нефтяному терминалу, а также показу высокому гостю Каспийского энергетического центра, на примере которого президент Сомали и его свита увидели 150-летнюю историю добычи азербайджанской нефти, позволившую Баку занять достойное место в мировой нефтегазовой индустрии. Сегодня SOCAR способен не только осваивать проекты на любом континенте, но и обучать местный персонал и инженеров технологичным методам добычи нефти и тонкостям ее реализации. В широком поиске: от инфраструктуры… Напомним, что визит сомалийской делегации в Баку проходил после поездки в Могадишо группы правительственных экспертов Азербайджана. Собственно, именно по результатам той поездки и были подготовлены соглашения, подписанные в Баку. В ходе брифинга с президентом Сомали Ильхам Алиев предложил отправить в Могадишо еще одну команду "с более конкретными целями и задачами, чтобы выявить области для инвестиций и также уточнить конкретные проекты, в которые могут быть вложены азербайджанские инвестиции - инфраструктура, портовая инфраструктура, сельское хозяйство". Глава государства также проинформировал сомалийскую делегацию о целях Азербайджана по созданию самодостаточного аграрного сектора. В этой сфере опыт нашей страны также мог бы оказаться полезным и взаимовыгодным для его реализации в Сомали.

... до обороны Одним из основных документов, подписанных в Баку, стало "Соглашение о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности". Понятно, что серьезный практический интерес для Сомали представляет не только опыт азербайджанской победоносной армии, но и становление оборонной промышленности Азербайджана, начатое около пятнадцати лет назад. Напомним, что в рейтинге Global Firepower (GFP) 2025 года Азербайджан занял 60-е место из 145 стран с индексом PowerIndex 1,2531. Позиция в этом рейтинге определяется не только состоянием национальных вооруженных сил и качеством армейского командования, но и фактическим состоянием дел в оборонной промышленности страны. Продукция созданного в 2023 году холдинга оборонной промышленности Azеrsilah ("Азервооружение") может быть интересна для сомалийской армии по целому ряду направлений. Это и налаженный с 2010 года серийный выпуск бронемашин "Матадор" по лицензии южноафриканской компании Paramount Group, и производство совместно с Турцией и Пакистаном лёгкой бронетехники, и выпуск ударных беспилотников по лицензии израильских компаний… Также в разных странах мира завоевала доверие покупателей чисто азербайджанская разработка - крупнокалиберная 14,5 мм винтовка "Истиглал" – продукт ширванского предприятия "Телемеханика".