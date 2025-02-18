Трамп меняет союзников на Путина

Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов отказаться от союзников и объединиться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что это стало очевидным во время первых переговоров между США и РФ после начала войны. Трамп дал понять, что прекращает изоляцию Путина и стремится вернуть РФ в международное сообщество, сделав ее стратегическим партнером США.

Кроме того, пишет The New York Times, Трамп и Путин могут совместить мирные переговоры по Украине с обсуждением контроля над ядерным оружием.

Издание отмечает, что лидеры, вероятно, планируют взять под свой контроль все ключевые аспекты отношений между Москвой и Вашингтоном, включая возможное возобновление переговоров по ядерному разоружению.

«Основной договор, ограничивающий арсеналы обеих стран, истекает через год — в феврале 2026 года. Если его не продлят, США и Россия могут вступить в новую гонку вооружений», — говорится в материале.

Напомним, что бывший президент США Джо Байден придерживался иной позиции и отказывался связывать вопросы украинского конфликта с ядерными переговорами.