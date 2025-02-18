Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается наладить отношения с РФ через экс-президента, но ему «выдвинули два условия», пишут армянские СМИ.

18 февраля первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился в своей частной резиденции с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным. За несколько дней до этого он встречался с послом Ирана Мехди Собхани.

Как отмечает армянская газета «Иравунк», активность экс-президента обусловлена личной просьбой Пашиняна. При его посредничестве премьер пытается найти путь «к примирению вокруг этой оси».

При этом источники газеты сообщают, что для «спасения Пашиняна и его испорченной репутации» Москва выдвинула два условия:

Закрыть нерешенный вопрос выхода из ОДКБ. Например, заявив, что получил ответы на волнующие его вопросы.

Начать обсуждение взаимоприемлемых вариантов с российской стороной «в вопросе контроля над железной дорогой».