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«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа

13:23 1039

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что длинный путь предстоит для нормализации отношений России и США, «починить» их за один день или неделю невозможно.

По словам Пескова, вчерашние переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде стали первым и очень важным шагом к этому: «Достаточно длинный путь, естественно, все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь. Вчера был сделан первый, но очень важный шаг».

Представитель Кремля также сказал, что организация встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа потребует определенного времени, подготовки по линии МИД РФ. «Ну, там потребуется определенная подготовка и по линии Министерства иностранных дел», - сказал представитель Кремля.

«Может быть, а может и не быть», — сказал Песков на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, может ли встреча пройти в течение февраля.

Песков заявил, что решение, кто от украинской стороны будет принимать участие в переговорах, должна принять сама Украина.

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