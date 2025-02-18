USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Евросоюз пошел на уступки Венгрии

13:24 1419

Венгрия получила исключения по использованию российской нефти и нефтепродуктов в рамках 16-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщил МИД страны. Будапешт отметил, что новый санкционный пакет предусматривает определённые послабления для Венгрии.

«Мы добились, чтобы 16-й пакет санкций позволил использовать в Венгрии российские нефтепродукты, импортируемые компанией MOL после переработки на НПЗ Slovnaft в Братиславе. Это значительно повысит нашу энергетическую безопасность», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее страны ЕС согласовали новый пакет санкций, направленный против российских алюминия, нефти и банковского сектора. Это уже 16-й санкционный пакет с начала полномасштабного вторжения России, в котором среди прочего предусмотрены дополнительные ограничения на экспорт нефти.

Русские не нарадуются встрече с американцами
Русские не нарадуются встрече с американцами
14:31 622
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
14:18 708
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
14:00 1423
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди добавлено фото; обновлено 12:20
12:20 5372
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
13:23 1040
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
13:04 2274
Трамп меняет союзников на Путина
Трамп меняет союзников на Путина
12:55 2152
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть наше расследование
11:06 3659
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова беседы Эйнуллы Фатуллаева
18 февраля 2025, 15:50 8450
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху?
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху? фото
12:38 2334
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев видео; обновлено 12:33
12:33 2191

ЭТО ВАЖНО

Русские не нарадуются встрече с американцами
Русские не нарадуются встрече с американцами
14:31 622
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
14:18 708
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
14:00 1423
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди добавлено фото; обновлено 12:20
12:20 5372
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
13:23 1040
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
13:04 2274
Трамп меняет союзников на Путина
Трамп меняет союзников на Путина
12:55 2152
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть наше расследование
11:06 3659
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова беседы Эйнуллы Фатуллаева
18 февраля 2025, 15:50 8450
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху?
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху? фото
12:38 2334
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев видео; обновлено 12:33
12:33 2191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться