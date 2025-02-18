Евросоюз пошел на уступки Венгрии

Венгрия получила исключения по использованию российской нефти и нефтепродуктов в рамках 16-го пакета санкций Евросоюза против России, сообщил МИД страны. Будапешт отметил, что новый санкционный пакет предусматривает определённые послабления для Венгрии.

«Мы добились, чтобы 16-й пакет санкций позволил использовать в Венгрии российские нефтепродукты, импортируемые компанией MOL после переработки на НПЗ Slovnaft в Братиславе. Это значительно повысит нашу энергетическую безопасность», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее страны ЕС согласовали новый пакет санкций, направленный против российских алюминия, нефти и банковского сектора. Это уже 16-й санкционный пакет с начала полномасштабного вторжения России, в котором среди прочего предусмотрены дополнительные ограничения на экспорт нефти.