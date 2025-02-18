Синоптики предупреждают о мокром снеге и снеге в Баку

В четверг, 20 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются мокрый снег и снег, местами интенсивные, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - до 4° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана также прогнозируются мокрый снег и снег, местами интенсивные, временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 0-4°, днем - 4-8° тепла, в горах ночью 7-12°, днем - 2-6° мороза.

В некоторых районах ожидается гололед.