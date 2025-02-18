USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Синоптики предупреждают о мокром снеге и снеге в Баку

13:41 1155

В четверг, 20 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются мокрый снег и снег, местами интенсивные, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - до 4° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана также прогнозируются мокрый снег и снег, местами интенсивные, временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 0-4°, днем - 4-8° тепла, в горах ночью 7-12°, днем - 2-6° мороза.

В некоторых районах ожидается гололед.

Русские не нарадуются встрече с американцами
Русские не нарадуются встрече с американцами
14:31 623
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
14:18 710
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
14:00 1423
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди добавлено фото; обновлено 12:20
12:20 5372
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
13:23 1040
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
13:04 2277
Трамп меняет союзников на Путина
Трамп меняет союзников на Путина
12:55 2154
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть наше расследование
11:06 3661
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова беседы Эйнуллы Фатуллаева
18 февраля 2025, 15:50 8450
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху?
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху? фото
12:38 2335
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев видео; обновлено 12:33
12:33 2191

ЭТО ВАЖНО

Русские не нарадуются встрече с американцами
Русские не нарадуются встрече с американцами
14:31 623
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
14:18 710
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
14:00 1423
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди добавлено фото; обновлено 12:20
12:20 5372
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
13:23 1040
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
13:04 2277
Трамп меняет союзников на Путина
Трамп меняет союзников на Путина
12:55 2154
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть наше расследование
11:06 3661
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова беседы Эйнуллы Фатуллаева
18 февраля 2025, 15:50 8450
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху?
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху? фото
12:38 2335
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев видео; обновлено 12:33
12:33 2191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться