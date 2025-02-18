Украинцы ударили по батальону россиян
ВСУ нанесли удар по позициям российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.
Уточняется, что 17 февраля Воздушные силы ВСУ осуществили высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС России в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области.
Утверждается, что в результате проведенной операции уничтожены место дислокации личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов, которая использовалась агрессором для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины.