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Украинцы ударили по батальону россиян

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13:52 1399

ВСУ нанесли удар по позициям российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что 17 февраля Воздушные силы ВСУ осуществили высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС России в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области.

Утверждается, что в результате проведенной операции уничтожены место дислокации личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов, которая использовалась агрессором для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины.

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