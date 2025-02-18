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Azpetrol увеличила количество АЗС до 108

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13:53 407

Компания Azpetrol, обладающая крупнейшей газозаправочной сетью в Азербайджане, с учетом увеличения спроса и многочисленных предложений, в соответствии со стратегическим планом развития 19 февраля ввела в эксплуатацию 108-ю АЗС «Джебраил», а также 21-ю станцию зарядки электромобилей в Джебраильском районе. Ввод АЗС означает открытие 19 новых рабочих мест, что является одним из приоритетных вопросов в деятельности компании.

Напомним, первая АЗС Azpetrol - «Спартак» - была открыта 15 июля 1997 года в Баку по адресу: Насиминский район, Московский проспект, квартал 1013. В настоящее время у компании 104 заправочные станции, 1 пункт заправки газом (QDM), 4 пункта заправки сжатым природным газом (CNG), 4 поста для заправки сжиженным газом (LPG), 1 CNG-терминал и 20 терминалов для электромобилей.

В настоящее время Azpetrol имеет в общей сложности 108 АЗС в большинстве экономических зон нашей страны, 1 АЗС сжиженного газа (пропан-бутан), 1 терминал сжиженного природного газа (КПГ), отвечающий самым современным стандартам в республике для обслуживания пассажирского транспорта в общественном секторе, 3 нефтебазы для хранения топливной продукции, автобазу для бензовозов и 123 транспортных средства для обеспечения бесперебойной транспортировки топлива на АЗС. На большинстве станций предусмотрены парковочные места для легковых автомобилей. Также на большинстве станций имеются 4 станции заправки сжатым природным газом, 4 станции заправки сжиженным газом и 21 станция зарядки электромобилей. Кроме того, есть 1 гостиница, 8 мотелей, а также предприятия общественного питания (кафе, автомойки, рынки).

Azpetrol на пути постоянного развития!

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