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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Зеленский: «Я очень неудобный человек»

14:00 1430

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается «избавиться» от него, поскольку он является «очень неудобным» человеком для Владимира Путина.

«Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как они пытались сделать в начале войны, а политически. Я очень неудобный человек для Путина. Мы знаем друг друга. Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», - заявил президент Украины в интервью немецкой журналистке Сандре Майшбергер на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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