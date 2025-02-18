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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Введет ли Россия визы для азербайджанцев?

14:14 1005

Введение визового режима со странами Центральной Азии и Южного Кавказа не соответствует долгосрочным интересам Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы исходим из того, что какое-либо ужесточение наших подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, прежде всего, Закавказья, других бывших республик, оно не будет способствовать нашим долгосрочным интересам. Да, конечно, за порядком необходимо следить, много было нарушений зафиксировано, но мы исходим из того, что надо ужесточать контроль над их поведением, но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», - заявил глава МИД РФ в Госдуме.

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