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Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым

Инара Рафикгызы
14:18 719

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу 35-летнего Мирдамеда Азизова, обвиняемого в мошенничестве на сумму около полумиллиона манатов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Азизов представлялся гражданам как генерал, эксперт Комитета по защите прав человека, директор Международного информационного агентства, эксперт по недвижимости, специалист по строительному проекту Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), а также член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана.

На заседании под председательством судьи Расима Садыхова дал показания потерпевший Арзу Мамедов. Он сообщил, что познакомился с Азизовым через своего друга Халида Мирзоева. По его словам, они обсуждали покупку квартиры, и Мирзоев посоветовал обратиться к Азизову, который якобы мог помочь приобрести жилье в домах, построенных MİDA: «Я хотел купить трехкомнатную квартиру. Мой друг сказал, что Мирдамед имеет связи в этой структуре и может помочь с ипотекой и продажами. Я передал ему 20 тысяч манатов в качестве первоначального взноса. Он обещал все уладить, но в конце 2023 года, когда я приехал в ASAN хidmət, он не пришел. Я остался и без квартиры, и без денег», — рассказал потерпевший.

Судья спросил Азизова, подтверждает ли он эти показания. Тот ответил положительно.

Другой потерпевший, Джошгун Байрамов, не присутствовал на заседании: были оглашены его показания, данные следствию. Байрамов рассказал, что познакомился с Азизовым летом 2023 года в Сумгаите на мероприятии, посвященном памяти шехида. Позже, во время беседы, Азизов предложил помощь в приобретении квартиры в социальных домах, обещая оформить ее по льготной программе. Потерпевший передал ему 15 тысяч манатов, о чем впоследствии горько пожалел: «Он начал оправдываться и обманул меня. Я остался без денег».

Азизов отверг эти показания, утверждая, что потерпевший передал деньги не ему, а некоему Ризван: «Я не брал у него деньги. Он передал их другому человеку, с которым я не встречался».

Судебный процесс продолжится 18 марта.

Отметим, что потерпевшими по делу признаны 26 человек, включая MİDA. Азизову избрана мера пресечения в виде ареста.

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