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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Русские обучают северокорейцев воевать дронами

14:28 272

Около тысячи солдат северокорейской армии проходят обучение на новой военной технике в России, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью южнокорейскому изданию The Chosun.

По его словам, северокорейские военные быстро осваивают современные тактики, включая использование дронов.

«Солдаты КНДР адаптируются к новым стратегиям всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла – не только в применении традиционного вооружения, такого как танки, но и в работе с современными системами, включая беспилотники», — отметил Скибицкий.

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