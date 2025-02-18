Русские обучают северокорейцев воевать дронами
Около тысячи солдат северокорейской армии проходят обучение на новой военной технике в России, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью южнокорейскому изданию The Chosun.
По его словам, северокорейские военные быстро осваивают современные тактики, включая использование дронов.
«Солдаты КНДР адаптируются к новым стратегиям всего за несколько месяцев. Их боевая эффективность значительно возросла – не только в применении традиционного вооружения, такого как танки, но и в работе с современными системами, включая беспилотники», — отметил Скибицкий.