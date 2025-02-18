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Сам себе режиссер

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Лидер КНДР Ким Чен Ын постепенно дистанцируется от наследия своих предшественников, считает южнокорейское министерство объединения. Оно обратило внимание, что с прошлого года в Северной Корее практически перестали использовать официальные названия праздников в дни рождения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира (День Солнца и День путеводной звезды).

После празднования 60-летия Ким Ир Сена в 1972 году каждого взрослого северокорейца обязали вне дома всегда носить на груди значок с ликом Великого Вождя. Существовало около 20 значков разного вида, которые могли рассказать, какую должность занимает его носитель. Это правило было ослаблено только с приходом к власти Ким Чен Ына: значки стали носить только члены Трудовой партии и Кимирсенско-Кимченирского союза молодежи (правящей партии и местного аналога комсомола). Любопытно, что без значка на публике появляются даже Ким Чен Ын и его жена Ли Соль-чжу.

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