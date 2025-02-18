TƏBİB о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

Все пострадавшие в результате крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), проходившие лечение в Yeni Klinika, выписаны. Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно сообщению, последняя пациентка, перенесшая операцию и находившаяся в отделении реанимации, переведена в Центр медицинской реабилитации для продолжения лечения. Ранее двое пациентов были выписаны для амбулаторного лечения, еще один пострадавший, по собственному желанию переведенный в Балакенскую центральную районную больницу, также выписан домой на амбулаторное лечение. Их состояние удовлетворительное.

В больнице отметили, что состояние здоровья каждого пациента, направленного на амбулаторное лечение, находится под контролем участковых врачей по месту жительства.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи казахстанского города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.