Пойдет ли Залужный на выборы?

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный пока не может ответить, будет ли баллотироваться на выборах, сообщает издание NV.

По его словам, этот вопрос станет актуальным только тогда, когда украинской государственности ничто не будет угрожать.

«Сначала должны сложиться условия, при которых такой вопрос будет уместным. Пока у нас одна задача — выстоять и сохранить государство, а уже после этого можно будет думать о другом», — заявил Залужный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить, пока Киев не вступит в ЕС или НАТО: «Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну».