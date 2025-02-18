USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Пойдет ли Залужный на выборы?

14:47 178

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный пока не может ответить, будет ли баллотироваться на выборах, сообщает издание NV.

По его словам, этот вопрос станет актуальным только тогда, когда украинской государственности ничто не будет угрожать.

«Сначала должны сложиться условия, при которых такой вопрос будет уместным. Пока у нас одна задача — выстоять и сохранить государство, а уже после этого можно будет думать о другом», — заявил Залужный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается уходить, пока Киев не вступит в ЕС или НАТО: «Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну».

Русские не нарадуются встрече с американцами
Русские не нарадуются встрече с американцами
14:31 642
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
14:18 728
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
14:00 1445
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди добавлено фото; обновлено 12:20
12:20 5384
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
13:23 1042
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
13:04 2284
Трамп меняет союзников на Путина
Трамп меняет союзников на Путина
12:55 2161
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть наше расследование
11:06 3672
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова беседы Эйнуллы Фатуллаева
18 февраля 2025, 15:50 8452
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху?
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху? фото
12:38 2346
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев видео; обновлено 12:33
12:33 2200

ЭТО ВАЖНО

Русские не нарадуются встрече с американцами
Русские не нарадуются встрече с американцами
14:31 642
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
14:18 728
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
Зеленский: «Я очень неудобный человек»
14:00 1445
Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди добавлено фото; обновлено 12:20
12:20 5384
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
13:23 1042
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
13:04 2284
Трамп меняет союзников на Путина
Трамп меняет союзников на Путина
12:55 2161
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть наше расследование
11:06 3672
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова беседы Эйнуллы Фатуллаева
18 февраля 2025, 15:50 8452
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху?
Что обсудил помощник Алиева с Нетаньяху? фото
12:38 2346
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев
Cпецпредставитель Трампа объяснил цель визита в Киев видео; обновлено 12:33
12:33 2200
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться