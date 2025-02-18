Москва анонсирует «высокие» контакты с Дамаском

Москва проведет переговоры с представителями новой сирийской администрации, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, которые приводят российские СМИ, «телефонному разговору президента РФ Владимира Путина с руководителем нынешней администрации в Дамаске предшествовала поездка межведомственной делегации во главе со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым».

«На следующей неделе у нас запланированы очередные контакты на высоком уровне с сирийскими коллегами», — добавил российский министр.

Итоги визита российской делегации в Дамаск Лавров назвал «весьма позитивными».

Напомним, 12 февраля состоялся первый телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа.