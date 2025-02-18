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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

«Несогласованный развод» США и ЕС

15:10 1594

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель охарактеризовал нынешние отношения между США и Европейским союзом как «несогласованный развод», вызванный разногласиями.

По его словам, Дональду Трампу не нравится европейская политическая и социальная модель Европы.

«Для него Европа — это антимодель… Происходящее — это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический раскол», — заявил Боррель.

Кроме того, экс-глава европейской дипломатии обвинил США в ослаблении позиций Запада: «Если бы Соединенные Штаты не потратили шесть долгих месяцев на разногласия по вопросу помощи Украине, ситуация могла бы быть иной».

Он также назвал требование администрации Трампа предоставить США право на добычу редкоземельных минералов в Украине «грабежом».

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