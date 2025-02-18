Что такое «Подсистема «Прием на работу»

По ее словам, данная система регулируется постановлением Кабинета Министров №344 от 18 июля 2024 года, которое определяет правила приема на работу в государственные медицинские учреждения: «В рамках подсистемы в централизованном порядке осуществляется процесс замещения вакантных должностей, формирования состава комиссии по собеседованию, проведения собеседований, оценки кандидатов и анализа результатов. В эту систему входят все медицинские учреждения государственной системы здравоохранения, независимо от того, к какой организации здравоохранения они относятся».

Об этом сказала специалист Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Севиндж Магеррамова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Эксперт отметила, что главной целью создания подсистемы является обеспечение прозрачности и осуществление на единой платформе процесса приема на работу в государственные медицинские учреждения: «Благодаря этой системе государственные медицинские учреждения могут размещать объявления о собеседованиях на вакантные должности медицинского персонала. На данном этапе нет никаких ограничений для медицинских учреждений по использованию подсистемы. Таким образом, государственные медицинские учреждения, действующие на территории Нахчыванской Автономной Республики, также могут размещать объявления о собеседовании на вакантные должности в подсистеме «Прием на работу».

Севиндж Магеррамова также сказала, что «подсистема «Прием на работу», регламентирующая правила подбора медицинских кадров в медучреждения, входящие в государственную систему здравоохранения, отличается от традиционного процесса подбора кадров рядом важных преимуществ».

По ее словам, данная система не только повышает прозрачность, эффективность и объективность процесса приема на работу, а также позволяет оптимизировать подбор персонала в медицинских учреждениях: «Подсистема «Прием на работу», обеспечивая в электронном порядке управление всем процессом через единую платформу, исключает возникновение необъективных ситуаций, вызванных человеческим фактором. Оценка кандидатов через систему проводится по стандартным правилам, а также обеспечивается прозрачность в процессе отбора. Подсистема, управляя процессом подбора персонала через единую платформу, позволяет применять единый и системный подход в медицинских учреждениях по всей стране. В то же время это создает равные возможности для всех медицинских работников, обеспечивает легкий доступ к информации о вакансиях и делает процесс подачи заявления на собеседование более доступным».

Специалист отметила, что подсистема обеспечивает в электронном порядке подачу всех заявлений и документов: «Это предотвращает потерю документов, позволяет быстрее обрабатывать заявки и упрощает использование базы данных в будущем. Через определенный промежуток времени с помощью данной системы можно будет также получать обширные аналитические данные о кадровой потребности медицинских учреждений. Благодаря внедрению подсистемы медицинские учреждения смогут ускорить поиск сотрудников, в короткие сроки находить подходящих кандидатов на вакантные должности, оперативно решать проблемы кадрового дефицита».

С.Магеррамова отметила, что в традиционном процессе приема на работу существует ряд препятствий: «В некоторых случаях недостаточная прозрачность приводила к принятию субъективных решений и неравным возможностям. Процесс подачи заявлений был нецентрализованным и в различных медицинских учреждениях проводился по разным правилам, что создавало определенные трудности для кандидатов. Прием и оценка документов проводились на бумажных носителях, что приводило к потере времени и ошибкам. Кроме того, работающим в регионах медицинским учреждениям было сложно донести информацию о своих вакансиях до достаточно широкой аудитории, что еще больше усугубило проблему нехватки кадров. В целом внедрение подсистемы «Прием на работу» позволяет более оптимально обеспечить кадровые потребности медицинских организаций, сделав процесс подбора и расстановки кадров в системе здравоохранения более эффективным, прозрачным и оперативным».

В завершение специалист отметила, что это способствует как развитию сферы здравоохранения, так и повышению качества медицинских услуг, предоставляемых гражданам.