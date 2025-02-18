Москва обвиняет Киев

Киев якобы рассматривает возможность совершения терактов против российских дипломатических представительств в Европе с целью срыва переговоров, утверждает Служба внешней разведки России.

По данным ведомства, наибольшая вероятность атак якобы в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Также рассматриваются Словакия и Венгрия, говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки.

В сообщении также утверждается, что в европейских столицах «с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева «чрезмерных уступок».