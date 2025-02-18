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Два российских самолета сломались в воздухе

16:10 1489

В среду у двух пассажирских лайнеров российских авиакомпаний произошли поломки в воздухе, пишет The Moscow Times.

Сообщается, что у обоих самолетов вышли из строя элементы системы управления механизацией крыла.

Первый инцидент произошел утром 19 февраля. Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании NordStar со 157 людьми на борту, летевшего из Красноярска в Норильск, сообщил о срабатывании сигнализации о превышении допустимой высоты в кабине и разгерметизации. По информации перевозчика, датчик сработал спустя полтора часа после взлета. Пилоты приняли решение снизить высоту и следовать до пункта назначения. «На борту находилось 156 пассажиров, из них 8 детей. Никто из пассажиров не пострадал», — рассказали в NordStar.

В то же время в оперативных службах ТАСС сообщили, что самолет должен был совершить экстренную посадку из-за неисправности закрылков.

Второе ЧП случилось днем с лайнером Sukhoi Superjet, выполнявшим рейс Москва — Нижнекамск. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета («Шереметьево») в связи с неисправностью датчика управления механизацией крыла. Посадка в Москве прошла в штатном режиме.

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