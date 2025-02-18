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Трамп просчитался с украинскими ископаемыми

16:19 1333

В Украине отсутствуют крупные месторождения редкоземельных металлов, кроме небольших залежей скандия, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По данным Геологической службы США, информация о гигантских запасах редкоземов, о которых заявляют украинские власти, не подтверждается и отсутствует в мировых базах данных.

Лидером по запасам редкоземельных металлов остается Китай (44 млн тонн), за ним следуют Вьетнам (22 млн тонн), Бразилия (21 млн тонн), Россия (10 млн тонн) и Гренландия (2 млн тонн). Украины в этом списке нет.

Журналист считает разговоры о залежах на 500 миллиардов долларов «полной чушью» и допускает, что Трамп мог перепутать редкоземельные элементы с гораздо более широкой категорией критических минералов. Из последних у Украины есть несколько коммерческих шахт титана и галлия. Но и они не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов.

Ранее Дональд Трамп заявлял о желании получить редкоземельные металлы на сумму $500 млрд. Однако мировая добыча этих ископаемых оценивается всего в $15 млрд в год. По подсчетам Бласа, даже если бы Украина контролировала 20% мирового рынка, ее годовой доход составил бы не более $3 млрд. Чтобы достичь $500 млрд, США пришлось бы закупать украинские редкоземы более 150 лет.

Предложение о сделке с редкоземельными металлами Владимир Зеленский озвучил Трампу в ноябре прошлого года.

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