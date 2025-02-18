USD 1.7000
EUR 1.7778
RUB 1.8586
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

В «Азеригаз» предупредили об опасных газовых приборах

видео
16:23 538

На отечественном рынке представлено множество газовых приборов и водонагревателей, однако не все из них соответствуют стандартам безопасности. Начальник управления ПО «Азеригаз» рассказал, на что следует обращать внимание гражданам при их выборе, чтобы избежать угрозы для жизни.

По его словам, потребителям необходимо учитывать несколько ключевых факторов, таких как соответствие прибора сертификационным требованиям, наличие инструкции на государственном языке и правильная установка.

Специалист подчеркнул, что не соответствующие стандартам устройства могут стать причиной утечек газа и отравлений, поэтому важно приобретать оборудование только у проверенных поставщиков.

Подробнее – в видео.

Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди добавлено фото; обновлено 12:20
12:20 7051
Алиев вместе с Эрдоганом в Сомали
Алиев вместе с Эрдоганом в Сомали окно в Африку
12:42 5166
Зеленский под зонтиком Эрдогана
Зеленский под зонтиком Эрдогана наша корреспонденция; все еще актуально
18 февраля 2025, 23:04 8985
Русские не нарадуются встрече с американцами
Русские не нарадуются встрече с американцами
14:31 2497
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
14:18 2307
Зеленский: Не было оружия на 500 миллиардов. Я не могу продавать государство
Зеленский: Не было оружия на 500 миллиардов. Я не могу продавать государство обновлено 14:49
14:49 5749
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
13:23 1591
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
13:04 3668
Трамп меняет союзников на Путина
Трамп меняет союзников на Путина
12:55 3184
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть наше расследование
11:06 4399
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова беседы Эйнуллы Фатуллаева
18 февраля 2025, 15:50 8901

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в Ханкенди
Ильхам Алиев в Ханкенди добавлено фото; обновлено 12:20
12:20 7051
Алиев вместе с Эрдоганом в Сомали
Алиев вместе с Эрдоганом в Сомали окно в Африку
12:42 5166
Зеленский под зонтиком Эрдогана
Зеленский под зонтиком Эрдогана наша корреспонденция; все еще актуально
18 февраля 2025, 23:04 8985
Русские не нарадуются встрече с американцами
Русские не нарадуются встрече с американцами
14:31 2497
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
Суд над «писателем» и «генералом» Азизовым
14:18 2307
Зеленский: Не было оружия на 500 миллиардов. Я не могу продавать государство
Зеленский: Не было оружия на 500 миллиардов. Я не могу продавать государство обновлено 14:49
14:49 5749
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
«Предстоит длинный путь»: Кремль о переговорах Путина и Трампа
13:23 1591
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
Пашинян через Тер-Петросяна идет на контакт с Кремлем
13:04 3668
Трамп меняет союзников на Путина
Трамп меняет союзников на Путина
12:55 3184
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть
Два танкера компании, зарегистрированной в Сумгаите, перевозят подсанкционную российскую нефть наше расследование
11:06 4399
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова беседы Эйнуллы Фатуллаева
18 февраля 2025, 15:50 8901
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться