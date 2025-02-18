В «Азеригаз» предупредили об опасных газовых приборах

На отечественном рынке представлено множество газовых приборов и водонагревателей, однако не все из них соответствуют стандартам безопасности. Начальник управления ПО «Азеригаз» рассказал, на что следует обращать внимание гражданам при их выборе, чтобы избежать угрозы для жизни.

По его словам, потребителям необходимо учитывать несколько ключевых факторов, таких как соответствие прибора сертификационным требованиям, наличие инструкции на государственном языке и правильная установка.

Специалист подчеркнул, что не соответствующие стандартам устройства могут стать причиной утечек газа и отравлений, поэтому важно приобретать оборудование только у проверенных поставщиков.

Подробнее – в видео.