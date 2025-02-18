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Армения пересмотрит стратегию национальной безопасности

16:34 654

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании межведомственной комиссии для пересмотра стратегии национальной безопасности, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, возглавит комиссию секретарь Совета безопасности Армен Григорян. В ее состав войдут заместители министров, руководители силовых структур, а также главы парламентских комиссий по обороне и внешним связям.

Изменение стратегии национальной безопасности Пашинян анонсировал 28 января.

Действующая в Армении стратегия национальной безопасности была принята в 2020 году.

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