Фуад Мурадов услышал свой приговор
16:42 654
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу основателя «Национального движения федаинов» Фуада Мурадова, обвиняемого в шантаже.
Как сообщает haqqin.az, судья Дадаш Иманов зачитал приговор. Согласно решению суда, Мурадов приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Напомним, Фуад Мурадов был арестован в октябре 2023 года сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.
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