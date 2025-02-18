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Фуад Мурадов услышал свой приговор

Инара Рафикгызы
16:42 654

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу основателя «Национального движения федаинов» Фуада Мурадова, обвиняемого в шантаже.

Как сообщает haqqin.az, судья Дадаш Иманов зачитал приговор. Согласно решению суда, Мурадов приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, Фуад Мурадов был арестован в октябре 2023 года сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

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