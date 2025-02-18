Заявления Сахибы Гафаровой на сессии Азиатской парламентской ассамблеи
19 февраля в административном здании Милли Меджлиса открылась 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи на тему «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии».
Как сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса, выступившая с речью на церемонии открытия спикер парламента Сахиба Гафарова напомнила, что ровно год назад Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял на себя председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА): «В рамках нашего председательства мы выдвинули ряд приоритетов, направленных на дальнейшее укрепление совместной деятельности, включая развитие институционального потенциала АПА, увеличение числа её членов, активизацию деятельности существующих структур и повышение их эффективности».
Спикер отметила, что темой сегодняшнего пленарного заседания является «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии». «Вопрос многостороннего сотрудничества никогда не был настолько актуален, каким он является сейчас, с учётом состояния международной политики и текущей ситуации в мире. Глобальные гуманитарные кризисы, конфликты, бедность, изменение климата, рост дискриминации, расизм, ксенофобия и исламофобия, с которыми сегодня сталкивается наш мир, а также вопрос о том, как преодолеть эти вызовы, ставят на повестку дня проблему эффективности современной системы международных отношений. К сожалению, мир сегодня стал более разрозненным и менее мирным. Во многих кругах ведутся дискуссии о неэффективности многосторонних механизмов», - сказала Сахиба Гафарова.
Спикер Милли Меджлиса поделилась с участниками заседания соответствующим видением Азербайджана. Она отметила, что, несмотря на все нормы и принципы международного права, а также резолюции и решения международных организаций, Азербайджан в течение 30 лет оставался жертвой неэффективности нынешней системы, так как его международно признанные территории находились под оккупацией соседней Армении. «Однако, освободив свои земли и восстановив территориальную целостность и суверенитет, Азербайджан самостоятельно обеспечил действие всех этих норм, принципов и резолюций», - сказала она.
Сахиба Гафарова подчеркнула, что, как неоднократно заявлял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, «современному миру как никогда необходимо полное соблюдение международных обязательств».
«Действительно, несоблюдение норм и принципов международного права, применение двойных стандартов и избирательного подхода, вмешательство во внутренние дела государств являются основными источниками сегодняшних противоречий и напряженности. Как положить этому конец? Ясно, что наилучшим способом устранения этой негативной тенденции и обеспечения мира, стабильности и благополучия в мире является укрепление многосторонней системы. Такой системы, в которой все страны соблюдают правила, привлекают друг друга к ответственности через коллективные и законные механизмы, оказывают взаимоподдержку и отвергают односторонние подходы, ставящие интересы одного государства выше других.
Азербайджан всегда был твёрдым сторонником эффективной и инклюзивной многосторонней системы, основанной на этих принципах. В течение четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан ясно продемонстрировал этот подход, активно работая над институциональным развитием Движения, а также поощряя диалог, сотрудничество и солидарность между государствами-участниками», - сказала Сахиба Гафарова.
Как заметила спикер Милли Меджлиса, единогласное избрание Азербайджана глобальным сообществом в качестве страны-хозяйки COP29, а также принятие важных решений в рамках COP29 под лидерством Азербайджана, его способность строить мосты, объединять различные заинтересованные стороны и сплачивать Глобальный Север и Глобальный Юг вокруг борьбы с изменением климата – общей угрозы для человечества – стали вершиной проявления приверженности страны принципам многосторонности.
Сахиба Гафарова отметила, что активная вовлечённость парламента Азербайджана в многостороннее сотрудничество фактически является продолжением этого подхода. Милли Меджлис совместно с Межпарламентским союзом организовал встречу в рамках COP29, что стало вкладом в связанные с климатом меры. Спикер поблагодарила парламенты-участники АПА за их активное участие в этой встрече.
Кроме того, подчеркнула она, Милли Меджлис принимает участие в работе различных парламентских организаций и на сегодняшний день, помимо АПА, возглавляет еще четыре межпарламентские организации: Парламентскую ассамблею Организации экономического сотрудничества, Парламентскую ассамблею Организации тюркских государств, Парламентскую ассамблею Организации Черноморского экономического сотрудничества и Парламентскую сеть Движения неприсоединения.
Сахиба Гафарова отметила, что эта деятельность отражает непоколебимую приверженность Милли Меджлиса многосторонней парламентской дипломатии.
Спикер напомнила, что Парламентская сеть Движения неприсоединения была создана по инициативе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, что явилось очередным существенным вкладом страны в развитие многостороннего сотрудничества.
«Одним из поистине ключевых аспектов нынешнего этапа развития парламентаризма является то, что деятельность парламентов уже не ограничивается национальными границами, а простирается по региональному и глобальному уровням», - заметила Сахиба Гафарова.
В завершение своего выступления спикер Милли Меджлиса заявила о своей уверенности в полном раскрытии потенциала Азиатской парламентской ассамблеи и доведения её эффективности до максимума совместными усилиями. Сахиба Гафарова пожелала успехов в работе сессии.