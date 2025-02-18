Заявления Сахибы Гафаровой на сессии Азиатской парламентской ассамблеи

Как сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса, выступившая с речью на церемонии открытия спикер парламента Сахиба Гафарова напомнила, что ровно год назад Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял на себя председательство в Азиатской парламентской ассамблее (АПА): «В рамках нашего председательства мы выдвинули ряд приоритетов, направленных на дальнейшее укрепление совместной деятельности, включая развитие институционального потенциала АПА, увеличение числа её членов, активизацию деятельности существующих структур и повышение их эффективности».

Спикер отметила, что темой сегодняшнего пленарного заседания является «Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии». «Вопрос многостороннего сотрудничества никогда не был настолько актуален, каким он является сейчас, с учётом состояния международной политики и текущей ситуации в мире. Глобальные гуманитарные кризисы, конфликты, бедность, изменение климата, рост дискриминации, расизм, ксенофобия и исламофобия, с которыми сегодня сталкивается наш мир, а также вопрос о том, как преодолеть эти вызовы, ставят на повестку дня проблему эффективности современной системы международных отношений. К сожалению, мир сегодня стал более разрозненным и менее мирным. Во многих кругах ведутся дискуссии о неэффективности многосторонних механизмов», - сказала Сахиба Гафарова.

Спикер Милли Меджлиса поделилась с участниками заседания соответствующим видением Азербайджана. Она отметила, что, несмотря на все нормы и принципы международного права, а также резолюции и решения международных организаций, Азербайджан в течение 30 лет оставался жертвой неэффективности нынешней системы, так как его международно признанные территории находились под оккупацией соседней Армении. «Однако, освободив свои земли и восстановив территориальную целостность и суверенитет, Азербайджан самостоятельно обеспечил действие всех этих норм, принципов и резолюций», - сказала она.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что, как неоднократно заявлял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, «современному миру как никогда необходимо полное соблюдение международных обязательств».

«Действительно, несоблюдение норм и принципов международного права, применение двойных стандартов и избирательного подхода, вмешательство во внутренние дела государств являются основными источниками сегодняшних противоречий и напряженности. Как положить этому конец? Ясно, что наилучшим способом устранения этой негативной тенденции и обеспечения мира, стабильности и благополучия в мире является укрепление многосторонней системы. Такой системы, в которой все страны соблюдают правила, привлекают друг друга к ответственности через коллективные и законные механизмы, оказывают взаимоподдержку и отвергают односторонние подходы, ставящие интересы одного государства выше других.

Азербайджан всегда был твёрдым сторонником эффективной и инклюзивной многосторонней системы, основанной на этих принципах. В течение четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан ясно продемонстрировал этот подход, активно работая над институциональным развитием Движения, а также поощряя диалог, сотрудничество и солидарность между государствами-участниками», - сказала Сахиба Гафарова.

Как заметила спикер Милли Меджлиса, единогласное избрание Азербайджана глобальным сообществом в качестве страны-хозяйки COP29, а также принятие важных решений в рамках COP29 под лидерством Азербайджана, его способность строить мосты, объединять различные заинтересованные стороны и сплачивать Глобальный Север и Глобальный Юг вокруг борьбы с изменением климата – общей угрозы для человечества – стали вершиной проявления приверженности страны принципам многосторонности.