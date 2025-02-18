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Надежды Москвы от переговоров с Вашингтоном

17:12 1583

Россия рассчитывает добиться от США разморозки государственных активов, пишет The Moscow Times со ссылкой на дипломатический источник, осведомленный о ходе переговоров в Эр-Рияде.

Речь идет о средствах ЦБ РФ, вложенных в американские активы, и замороженных в рамках санкций. Они оцениваются примерно в 6 миллиардов долларов. Всего заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ, из них около 200 миллиардов — в Европе.

Кроме того, рассказал собеседник издания, российская делегация на переговорах добивалась возврата изъятых в США дипломатических дач и восстановления работы дипмиссий. Дачи в Нью-Йорке и Мэриленде были изъяты еще в 2016 году, когда пост президента США занимал Барак Обама. Власти США обвинили российских дипломатов в использовании этой собственности в целях разведки. «Для Путина этот вопрос не просто символический — он рассматривает его как часть восстановления статуса России в отношениях с США», — отметил источник.

Президент РФ поручил делегации, куда входили глава МИД РФ Сергей Лавров, его помощник Юрий Ушаков, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев, проявлять «максимально дружелюбный и в чем-то даже комплиментарный настрой к своим американским визави и президенту Дональду Трампу лично», чтобы извлечь максимум выгоды, рассказал собеседник The Moscow Times. Путин хочет закрепить нейтральный статус Украины, смену власти в Киеве, сокращение украинской армии и признание аннексии Крыма и четырех оккупированных регионов.

По итогам переговоров в Эр-Рияде было объявлено, что Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Про обсуждение дипломатических дач не сообщалось.

О как минимум частичном снятии санкций с России как части мирного соглашения о завершении войны говорили как американские, так и российские официальные лица. 

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