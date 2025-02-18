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Польша призывает соседей России не отправлять войска в Украину

17:20 1783

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Об этом польский министр сказал в эфире Polsat News.

По его мнению, отправка войск в Украину для таких стран опасна из-за риска провокаций: «Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна быть вовлечена в такую стабилизационную миссию, поскольку это может легко привести к провокациям».

По его словам, на сегодня «не существует коалиции ни одной страны, которая бы планировала ввести войска в Украину».

«Польша, безусловно, не отправляет и не будет отправлять войска в Украину, я хочу это очень четко заявить. У нас есть другие задачи», – заявил польский министр.

Он добавил, что эта задача заключается в выполнении роли «логистического хаба для Украины, и, возможно, в будущем – инфраструктурного хаба, если миротворчество в стране будет обеспечено».

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