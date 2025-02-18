Израиль обвиняет своих военных в жестоком обращении с палестинцем

Военная прокуратура Израиля предъявила обвинения пяти израильским военнослужащим в жестоком обращении с палестинским заключенным на армейской базе Сде-Тайман в июле 2024 года.

В сообщении ЦАХАЛа, которое приводит The Times of Israel, говорится, что обвинительное заключение основано на расследовании военной полиции, изучившей «обширные медицинские записи и видеокадры с камеры наблюдения в следственном изоляторе». Некоторые из этих кадров в августе прошлого года опубликовал Channel 12.

Обвинение выдвинуто в отношении солдат антитеррористического подразделения ЦАХАЛ Force 100. Летом 2024 года им поручили охранять подозреваемых в терроризме палестинцев на базе Сде-Тайман. В обвинительном заключении говорится, что в момент, когда одного из подозреваемых должны были обыскать, ему нанесли удары по всему телу, в том числе дубинками, а также применяли электрошокер. Мужчину госпитализировали, он перенес операцию.

Как отмечает The Times of Israel, «в различных сообщениях утверждалось», что на базе распространено применение «произвольного наказания», в связи с чем началось расследование подобных инцидентов.