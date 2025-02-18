В азербайджанской Премьер-лиге будет три круга

Были приняты важные решения, касающиеся регламента чемпионата Азербайджана. Несмотря на то что со следующего сезона количество клубов в Премьер-лиге будет увеличено с 10 до 12, последняя команда текущего сезона Премьер-лиги все равно отправится в Первую лигу.

Таким образом, будет соблюден спортивный принцип, гарантирующий упорную борьбу за выживание в Премьер-лиге. На сегодняшний день последнее место занимает «Сабаил».

Из Первой лиги в элиту поднимутся три команды. На данный момент это «Габала», «Карван» (Евлах) и «Имишли».

В следующем сезоне чемпионат, как и предполагалось, будет проходить в три круга и будет состоять из 33 туров. Какая команда проведет 17 матчей дома, а какая - 16, определит жребий.

По итогам нынешнего сезона последняя команда Первой лиги, где выступают 10 команд, вылетит во Вторую лигу. Из Второй лиги, где играют 14 коллективов, на дивизион выше поднимутся три клуба. Девятая команда Первой лиги и четвертая команда Второй лиги проведут на нейтральном поле переходной матч.

В сезоне 2025/26 последняя, то есть 12-я команда Премьер-лиги, вылетит в Первую лигу. А клуб, занявший 11-е место, сыграет переходной матч со второй командой Первой лиги.

По такой же системе будет проходить обмен между Первой и Второй лигами.

Также в ходе заседания Исполкома с отчетом выступил вице-президент Профессиональной футбольной лиги Аслан Шахгельдиев. Он ответил на вопросы членов Исполкома.